В Ростовской области количество стобалльных работ в 2023 году достигло 149

В 2023 году ЕГЭ прошли без эксцессов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Ростовской области возросло количество наивысших результатов по ЕГЭ. Если в прошлом году их было 107, то в этом году – 149. Об этом сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

- Увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов по двум из числа сдаваемых предметов. В прошлом году таких участников было шесть, в этом году – 14, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Напомним, три выпускницы сдали в этом году три экзамена на 300 баллов. В прошлом году такой результат был лишь у одной девушки.

Отмечается, что экзамены прошли без эксцессов. В качестве организаторов в них были задействованы примерно 7 тысяч человек. В регионе они работали на 150 пунктах. Шесть пунктов размещались на дому.

1836 донским выпускникам вручили аттестаты с отличием. Также их наградили медалями «За особые успехи в учении». 377 парней и девушек получили региональные награды.

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