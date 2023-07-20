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НовостиОбщество20 июля 2023 14:23

Оокло 90 жилых домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды

Это связано с техническими работами на коммуникациях
Ангелина СКИБА
Под коммунальные ограничения попадут 87 жилых домов

Под коммунальные ограничения попадут 87 жилых домов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 24 по 28 июля на Западном в Ростове-на-Дону планируют поэтапно отключать горячую воду у местных жителей. Всего под коммунальные ограничения попадут 87 жилых домов, сообщают власти со ссылкой на «РТС».

Так, в разные дни горячей воды не будет в пределах Стачки, Коммунистического, Малиновского, 2-й Краснодарской, Каширской, Заводской, Тружеников, 1-й Краснодарской, Батуринской, Володарского, Кулагина и Плеханова.

Отключения будут связаны с переводом коммуникаций, которые проходят по Зорге, на постоянную схему работы. Этим будет заниматься бригада «Ростовских тепловых сетей».

Как пояснили специалисты, «во время реконструкции горячую воду подавали по специальной временной линии, теперь она будет демонтирована, и сеть соединят с обновленным участком».

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