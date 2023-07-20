Дончанам рассказали, когда на работе могут отказать в отпуске

Отдых придется отменить, если у фирмы дела идут плохо. Фото: Николай Александров

Ростовчанам рассказали, когда работодатель может отказать им в отпуске. Об этом подробно рассказал юрист Илья Русяев в интервью News.ru.

Отдых придется отменить, если у фирмы дела идут плохо, и это угрожает простоем бизнесу или производству. Либо, если один из работников попал в больницу. В таком случае необходимо передать его дела другому сотруднику. В других случаях отказ в отпуске считается незаконным.

– Не отпустить сотрудника в отпуск работодатель не имеет права. Он может только осуществить перенос данного периода на другой срок с согласия работника и с изданием приказа о переносе отпуска, – разъяснил юрист.

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