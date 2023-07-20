В Ростове возле рынка «Квадро» сгорел автомобиль

С огнем боролись четыре спасателя.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове на проспекте Королева напротив рынка «Квадро» загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в МЧС.
Автомобиль Hyundai Accent загорелся во время движения. Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорание поступило в 17:06. На место выехали четыре спасателя и одна единица техники. В 17:24 огонь удалось ликвидировать на площади пяти квадратных метров.
К слову, сегодня на проспекте Стачки загорелся автомобиль. Машина находилась недалеко от ТЦ «Сокол».
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