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НовостиПроисшествия20 июля 2023 15:50

Глава администрации Гуково объяснил хлопок над городом звуком сверхзвукового самолета

Ранее жителей напугали громкие звуки в разных районах
Михаил СТРИЖЕВ
Власти призвали жителей сохранять спокойствие.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава администрации города Гуково Евгений Гриненко объяснил громкие звуки, которые напугали жителей 20 июля. Ситуацию он прокомментировали в telegram-канале.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о хлопке над городом. Очевидцы сообщали, что слышали его в разных районах города.

По словам Гриненко, это был звук пролетающего сверхзвукового самолета.

— Это подтверждается соответствующими службами, обеспечивающих нашу с вами безопасность. Это же думаю подтвердят жители, кто смог увидеть самолёт в небе, — написал глава администрации.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, не верить слухам и доверять только официальной информации.

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