Глава администрации Гуково объяснил хлопок над городом звуком сверхзвукового самолета

Власти призвали жителей сохранять спокойствие.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Глава администрации города Гуково Евгений Гриненко объяснил громкие звуки, которые напугали жителей 20 июля. Ситуацию он прокомментировали в telegram-канале.
Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о хлопке над городом. Очевидцы сообщали, что слышали его в разных районах города.
По словам Гриненко, это был звук пролетающего сверхзвукового самолета.
— Это подтверждается соответствующими службами, обеспечивающих нашу с вами безопасность. Это же думаю подтвердят жители, кто смог увидеть самолёт в небе, — написал глава администрации.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, не верить слухам и доверять только официальной информации.
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