94 мусорных полигона Ростовской области хотят включить в федеральный проект «Генеральная уборка»

Реализовать проект планируется в 2025 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области предлагают включить в федеральный проект «Генеральная уборка» 94 мусорных полигона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Раньше этот проект подразумевал ликвидацию глобальных проблем на море. Но потом в него внесли изменения и дополнили объектами накопленного вреда.

На Дону к этой категории относятся 94 мусорных полигона. Это и несанкционированные, стихийные свалки, и бывшие полигоны ТБО. Все они с экологической точки зрения опасны.

Реализовать проект планируется в 2025 году.

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