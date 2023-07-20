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НовостиОбщество20 июля 2023 16:00

94 мусорных полигона Ростовской области хотят включить в федеральный проект «Генеральная уборка»

Речь идет о несанкционированных свалках и бывших полигонах ТБО
Екатерина ПОПОВА
Реализовать проект планируется в 2025 году.

Реализовать проект планируется в 2025 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области предлагают включить в федеральный проект «Генеральная уборка» 94 мусорных полигона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Раньше этот проект подразумевал ликвидацию глобальных проблем на море. Но потом в него внесли изменения и дополнили объектами накопленного вреда.

На Дону к этой категории относятся 94 мусорных полигона. Это и несанкционированные, стихийные свалки, и бывшие полигоны ТБО. Все они с экологической точки зрения опасны.

Реализовать проект планируется в 2025 году.

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