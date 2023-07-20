С начала лета в Ростовской области утонули 28 человек

Купаться следует в специально оборудованных местах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июня в водоемах Ростовской области погибли 25 взрослых и трое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

– Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о соблюдении правил безопасного поведения на воде, – предупредили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что купаться следует в специально оборудованных местах. А в незнакомых местах нырять запрещено. Также не следует заплывать за буйки и выплывать на судовой ход.

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