В Ростовской области пьяный мужчина ранил смертельно друга ножом

Подозреваемый был уже неоднократно судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Александрова Коса Неклиновского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ранил друга ножом. После чего товарищ скончался в больнице. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Следствие установило, что в январе этого года пьяный дончанин поссорился со своим 43-летнем знакомым. И ударил его кухонным ножом в область туловища.

Пострадавший был госпитализирован. Медики пытались спасти пациента. Но в феврале тот скончался.

Подозреваемый же полностью признал свою вину. Во время расследования выяснилось, что мужчина не раз был судим. Дончанина приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

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