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НовостиОбщество20 июля 2023 16:50

Россияне стали чаще брать жилищные кредитыРоссияне стали чаще брать жилищные кредиты

Этому способствует снижение ставок по льготной ипотеке
Наталья ВЕСНИНА
Россияне стали чаще брать жилищные кредиты

Россияне стали чаще брать жилищные кредиты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как отмечают эксперты ВТБ, количество продаж жилищных кредитов за первое полугодие 2023 года увеличилось на 28% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Жилищные кредиты за это время в банке получили 110 тыс. клиентов. Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы: Москву с Подмосковьем, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.

На фоне увеличения спроса банком было принято решение о снижении ставок по всем ипотечным программам с господдержкой. Изменения коснулись, как покупки квартир, так и индивидуального жилищного строительства.

- Льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам купить новое жилье с комфортной финансовой нагрузкой. В текущей ситуации мы стремимся поддержать клиентов, планирующих покупку недвижимости на первичном рынке, и снизить для них ежемесячные платежи по кредитам. В этом году рынок ипотеки идет к новому рекорду, поэтому даже отпускной период июля-сентября ожидается весьма "горячим" с точки зрения спроса, — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Ранее специалисты банка отметили, что дополнительными мерами адресной помощи могут стать снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в отдельных регионах, и повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости.