Россияне стали чаще брать жилищные кредитыРоссияне стали чаще брать жилищные кредиты

Россияне стали чаще брать жилищные кредиты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как отмечают эксперты ВТБ, количество продаж жилищных кредитов за первое полугодие 2023 года увеличилось на 28% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Жилищные кредиты за это время в банке получили 110 тыс. клиентов. Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы: Москву с Подмосковьем, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.

На фоне увеличения спроса банком было принято решение о снижении ставок по всем ипотечным программам с господдержкой. Изменения коснулись, как покупки квартир, так и индивидуального жилищного строительства.

- Льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам купить новое жилье с комфортной финансовой нагрузкой. В текущей ситуации мы стремимся поддержать клиентов, планирующих покупку недвижимости на первичном рынке, и снизить для них ежемесячные платежи по кредитам. В этом году рынок ипотеки идет к новому рекорду, поэтому даже отпускной период июля-сентября ожидается весьма "горячим" с точки зрения спроса, — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Ранее специалисты банка отметили, что дополнительными мерами адресной помощи могут стать снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в отдельных регионах, и повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости.