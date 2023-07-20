На Дону появились новые 100-рублевые купюры

Банкноту будут вводить постепенно.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Ростовской области в денежный оборот вошла новая 100-рублевая купюра. Банкноту будут вводить постепенно.
На лицевой стороне современной 100-рублевой купюры изображена Спасская башня, а на обороте можно увидеть Ржевский мемориал Советскому солдату.
Известно, что новые сто рублей тяжелее подделать. На просвете у настоящей купюры виден многотоновый составной водяной знак. А еще есть защитная нить. Она выглядит как темная полоса с повторяющимся изображением числа «100».
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