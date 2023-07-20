На Дону на оснащение объектов здравоохранения выделили более 10 миллионов рублей

Средства выделены из резервного фонда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на оснащение больниц и поликлиник выделили более 10 миллионов рублей из резервного фонда. Сообщается на сайте регионального правительства.

Новый инвентарь будет закуплен для областной клинической больницы Ростова. Новая мебель появится в ЦГБ Батайска, ЦРБ Волгодонского и Цимлянского районов. Также медицинским оснащением будут обеспечены поликлиники № 7, № 14, больница № 6 Ростова.

– Аппарат для ультразвуковой терапии и другое специализированное медоборудование приобретут для ЦРБ Неклиновского района, обновят инвентарь в лечебно-реабилитационном центре № 1 в Ростове-на-Дону и в ЦРБ Аксайского района, - говорится в сообщении.

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