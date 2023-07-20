В Гуково загорелся рынок

Огонь удалось локализовать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Гуково Ростовской области на рынке, расположенном по адресу Карла Маркса, 53, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре на площади 100 квадратных метров поступило в 20:44. На место пожара выехали 16 спасателей и четыре единицы техники. Спустя 24 минуты, в 21:08, огонь удалось локализовать.

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