В Гуково загорелся рынок

Огонь удалось локализовать.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Гуково Ростовской области на рынке, расположенном по адресу Карла Маркса, 53, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре на площади 100 квадратных метров поступило в 20:44. На место пожара выехали 16 спасателей и четыре единицы техники. Спустя 24 минуты, в 21:08, огонь удалось локализовать.
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