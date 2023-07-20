Пожар на рынке в Гуково потушили

Огонь ликвидировали через 51 минуту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гуково Ростовской области огнеборцы ликвидировали пожар на рынке, расположенном на улице Карла Маркса, 53. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании на площади 100 квадратных метров поступило в 20:44. На место незамедлительно выехали пожарные. Огонь тушили 16 спасателей и четыре единицы техники. В 21:08 в МЧС сообщили о локализации огня. А спустя 27 минут, в 21:35 пожар потушили.

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