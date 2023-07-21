В Волгодонске произошло смертельное ДТП

В результате столкновения один человек погиб, двое пострадали. ФОТО: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске, на улице Прибрежной, 15 произошло смертельное ДТП. Еще пострадали двое. О случившемся сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 19:00 на улице Прибрежной 35-летний водитель «БМВ 3201» превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с попутным отечественным авто. После этого водитель иномарки наехал на бордюрный камень и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗ».

В результате столкновения погиб 25-летний водитель «ВАЗа». Травмы получил водитель иномарки, а также его 22-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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