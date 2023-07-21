Высокотехнологичную медпомощь в Ростовской области получили более 90 тысяч жителей

Сейчас по всей стране особое внимание уделяется превентивной медицине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону за последние шесть лет высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 90 тысяч жителей. На это было направлено почти 13 миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Только в прошлом году в эксплуатацию ввели более пяти тысяч современного оборудования. Также активно внедряются современные технологии. Например, интернет-запись на прием к врачу и телемедицинские консультации.

По словам донского губернатора, сейчас по всей стране особое внимание уделяется превентивной медицине. Когда заболевания диагностируют на ранних стадиях. Следовательно, такой недуг можно успеть вылечить.

– Результат этой серьезной, кропотливой, ежедневной работы – тысячи спасенных жизней, – отметил Василий Голубев.

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