В Ростовской области задержали мужчину, выращивавшего наркотики в теплице

Для выращивания наркотиков мужчина из подручных средств соорудил теплицу. Фото: пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

В городе Таганроге Ростовской области задержали 47-летнего местного жителя, который выращивал у себя в огороде наркотики и потом их употреблял, сообщили в областной пресс-службе полиции.

Как оказалось, мужчина купил семена наркотического растения, заказав их из-за рубежа. Для выращивания в огороде частного дома он собрал теплицу. Наркотические растения, чтобы он хорошо росли, он поливал и ухаживал. Все это он делал для личного употребления, рассказал полицейским задержанный.

Во время обыска у мужчины нашли 11 кустов запрещенного растения, а также 64 грамма уже готового продукта. За это по части 1 статьи 228 УК России ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в мае в Батайске задержали 30-летнюю женщину, которая в доме на территории садового товарищества в Батайске организовала нарколабораторию. У нее изъяли 20 килограммов синтетических наркотиков.

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