Глава Следкома России проверит ситуацию с застройкой рощи СКА в Ростове-на-Дону

Сотрудники Следком сейчас проводят процессуальную проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуацию с застройкой участка рощи СКА Ростова-на-Дону потребовал проверить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 20 июля сообщили в официальном телеграм-канале федерального СК.

- В социальных медиа опубликовано видеообращение жителей Ростова-на-Дону, в котором они выражают несогласие с решением суда, не удовлетворившего иск о признании передачи земли под застройку домов, где располагается роща, - говорится в опубликованной информации.

Отмечается также, что управлением Следкома по Ростовской области уже проводится процессуальная проверка. По ее итогам предоставят отчет главе СК России Александру Бастрыкину.

Напомним, спорный участок рощи СКА не вернули городу по итогам слушаний в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Активисты теперь собираются обжаловать решение инстанции.

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