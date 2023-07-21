21 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В пятницу могут пройти ливни с грозами, градом и шквалистым ветром Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области до конца суток 21 июля местами ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Из-за этого в регионе снова ввели штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными в случае ухудшения погоды. Если пойдет дождь и поднимется ветер, лучше не подходить к деревьям, рекламным щитам и любым легким конструкциям, которые могут сломаться во время стихии.

Нельзя находиться рядом с оборванными проводами. При перепадах электричества в домах следует отключать все электроприборы. Сообщить о происшествии или вызвать помощь можно по номеру «112».

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