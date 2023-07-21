Стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области составила 9,2 %

Относительно мая 2023 года рост составил 1,2 % Фото: Олег УКЛАДОВ

В июне 2023 года стоимость минимального набора в Ростовской области составила 5668,62 рубля в месяц. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата.

По данным специалистов, по сравнению с декабрем 2022 года цена базового набора продуктов изменилась на 9,2 %. Относительно мая 2023 года рост составил 1,2 %.

По ЮФО самой дорогой продуктовая корзина оказалась в Краснодарском крак (6012,73 рубля в месяц). На втором месте находится Севастополь (6008,96 рубля), на третьем - Республика Крым (5981,03 рубля). Донской регион четвертый в этом рейтинге.

Добавим, средняя стоимость набора основных товаров по России в июне 2023 года оказалась на уровне в 6012 рублей. Это на 8,9 % больше, чем в прошлом году и на 2,6 % выше значений за мая этого года.

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