В Ростовской области собираются штрафовать за нарушения в содержании животных

Штрафы за неправильное содержание питомцев могут составить от 500 рублей до 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области собираются ввести штрафы за нарушение условий содержания домашних животных. Эту меру уже одобрили комитеты донского парламента. Теперь окончательное решение по вопросу должны вынести на заседании Заксобрания региона 25 июля 2023 года.

Депутаты пояснили, что административная ответственность нужна в случае неисполнения правил, принятых еще в прошлом году.

- Федерация дает право регионам определять дополнительные правила по уходу и содержанию животных. Такие требования были приняты в конце 2022 года. За несоблюдение условий установить штрафы от 500 рублей до 5 тысяч рублей, - рассказал председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

Напомним, правила, принятые в конце 2022 года, касались содержания питомцев не только в квартирах, но и в частных домах.

Например, были приняты следующие нормы:

- В коммунальной квартире можно держать домашнее животное только с письменного согласия всех совершеннолетних соседей. Правило не касается только собак-проводников;

- Животность также нельзя селить на балконах, в тамбурах, на лестничных клетках и в подвалах;

- Следует рассчитывать размеры любимца и жилую площадь. На животное от 22,5 кг требуется 2,5 кв. метра, от 16 до 22,5 кг - 1,8 квадрата, 10 - 16 кг - 1,1 кв. метра, мелким собакам и кошкам достаточно 0,6 квадрата.

В небольших квартирах рекомендуется заводить кошек или маленьких собак.

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