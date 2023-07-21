Эксперты отмечают: каждый четвертый автовладелец в России меняет машину раз в 4-5 лет

Каждый четвертый автовладелец в России меняет машину раз в 4-5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам опроса более четверти российских автовладельцев меняют машину каждые 4-5 лет. Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет. В ЮФО таких автолюбителей - 34%, а на Дальнем Востоке - чуть менее трети. Такие результаты показал совместный опрос банка ВТБ и сообщества «Открытие Авто», в котором приняли участие более 1,5 тысячи мужчин и женщин, имеющих автомобиль в собственности или планирующих его приобрести.

Использовать автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Бережливее всего к машинам относятся жители Центрального федерального округа и Сибири: почти четверть из них предпочитают использовать автомобиль до выработки ресурса. Примерно каждый десятый респондент заявил о том, что меняет машину через 2-3 года после ее покупки.

Проведенное исследование также показало, что около 40% автовладельцев купили свою первую машину в возрасте 18-25 лет. Еще около четверти решились на покупку, достигнув 26-30 лет. При этом большая часть (57%) опрошенных приобрели свой первый автомобиль на заработанные или накопленные средства, 21% использовали для этого кредит, еще 10% получили его в подарок, а 5% унаследовали.

- Несмотря на серьезные вызовы для отечественного авторынка, с которыми он столкнулся в прошлом году, уровень автомобилизации в России растет. По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей, в этом году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян. Также фиксируется активный спрос на автокредиты. В первом полугодии россияне заняли на покупку машин рекордные 606 млрд рублей, что на 19% превышает результат первой половины 2021 года, – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Как отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, в ближайшее время цены на автомашины продолжить корректироваться, поэтому имеет смысл присмотреться к представленным на рынке вариантам. А в долгосрочной перспективе стоит обратить внимание на китайские бренды.