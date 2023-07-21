В Ростове перенесли на август заседание по делу отца, который выбросил сумку с телом семилетнего сына

Заседание перенесли из-за отсутствия пострадавшей стороны.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове перенесли слушание по делу отца, который выбросил сумку с телом семилетнего сына. Первое заседание прошло 21 июля в Советском районном суде.
На суде обвиняемый рассказал о себе. Мужчина приехал в Ростов из Нальчика, в последнее время нигде официально не работал. В 2022 году был судим по статье за наркотики.
В качестве пострадавшей стороны по делу выступает районный отдел образования. Поскольку его представители отсутствовали, заседание перенесли на 4 августа.
Напомним, сумку с телом семилетнего мальчика обнаружили в реке Темерник в мае 2022 года. В тот же день задержали отца ребенка. Его обвиняют в истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего.
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