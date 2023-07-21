Банки анонсируют рост ставок по вкладам

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Как отмечают эксперты, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом изменившаяся риторика регулятора вызовет осторожность на рынке, в результате условия по сберегательным продуктам скорректируются не так значительно, как ключевая ставка. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

ЦБ РФ впервые с февраля 2022 года ужесточил денежно-кредитную политику: ключевая ставка выросла на 1 п.п. и достигла 8,5%. Действия Банка России направлены на поддержание курса национальной валюты, а также нивелирование проинфляционных факторов. На этом фоне можно ожидать роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. Если сейчас средняя ставка в ТОП-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%.

Вслед за корректировкой ставок по вкладам игроки будут менять и условия по накопительным счетам.

- Мы видим, что российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом пользовались инструменты сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода. В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года. Доля «длинных» вкладов по итогам второго квартала составила 15%, увеличившись за год на 7 пп. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе, тенденция к долгосрочным вложениям будет усиливаться, - отметила Наталья Тучкова.