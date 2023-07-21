В Министерстве финансов Ростовской области отметили проекты «Винвестора» и банка «Центр-инвест»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В ходе своего выступления на заседании Правительства Ростовской области Министр финансов Лилия Вадимовна Федотова рассказала о проектах «Журнал Винвестора» и «Школа Винвестора», а также открытых уроках по финансовой грамотности, организованных банком «Центр-инвест».

По итогам 2022 года банк «Центр-инвест» занял первое место по количеству просмотров в рамках проекта Минпросвещения России и Банка России «Онлайн-бронирования финансовой грамотности для школьников» среди финансового сектора.

Банк занимается развитием образования и повышением финансовой грамотности с 2012 года. Сегодня действует 5 центров финансовой грамотности, аудитория которых превысила 1,8 миллионов слушателей. Проведено свыше 5400 мероприятий, образовательных лекций и семинаров.

«Центр-инвест» поддерживает и проекты «Винвестора». В конце 2022 года данные проекты вошли в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности, разработанный «Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации», и рекомендованы к тиражированию субъектами Российской Федерации.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Министр финансов призвала ведомства подключиться к поддержке программы повышения финансовой грамотности в регионе и донести информацию о проектах до целевых аудиторий.

- Еще раз обращаю внимание исполнителей программы на необходимость содействия в продвижении инициатив Банка России, перед нами стоит совместная задача по максимальному вовлечению жителей региона в соответствующие проекты, — подчеркнула в своем выступлении Лилия Вадимовна.

1 августа 2023 года в рамках «Школы Винвестора» стартует обновленный бесплатный курс по финансовой грамотности. Он включает в себя уроки по основам управления личными финансами и небольшой ознакомительный блок по инвестированию на фондовом рынке с учетом актуальной экономической ситуации. Предусмотрено 6 направлений — финансовое планирование, оптимизация кредитной нагрузки, налоги и льготы, пенсионный капитал, финансовая безопасность и инвестиционные инструменты.

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