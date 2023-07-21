В Аксае загорелся склад, полыхает 2000 кв. метров

Известно, что горит макулатура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 21 июля в Аксае на Пороховой Балке, 2 А загорелся склад. Информация об этом поступила от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

- В 17:15 поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходит горение макулатуры на площади 2000 кв. метров. В 17 часов пожару присвоили второй ранг опасности, - прокомментировали в МЧС.

Известно, что сейчас на месте происшествия работают 53 человека, задействовали 15 единиц техники.

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Информация по происшествия уточняется (подробности)