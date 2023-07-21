Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе с макулатурой в Аксае

К этому моменту огнем охвачено 2000 кв. метров. Фото: Светлана Пономарева

В Ростовской области по факту серьезного пожара на складе с макулатурой начали проверку. Об этом вечером 21 июля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой оценят действия уполномоченных органов. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее в пресс-службе регионального управления МЧС проинформировали, что горит складское помещение на Пороховой Балке, 2 А.

К этому моменту огнем охвачено 2000 кв. метров. Пожару сначала был присвоен второй, а затем третий ранг. Также были увеличены силы и средства: сейчас от РСЧС задействовано 65 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 51 человек и 14 единиц техники.

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