Ранг пожара на складе в Аксае увеличили

Дым от пожара видно издалека. Фото: Светлана Пономарева.

В городе Аксае на улице Пороховая Балка продолжает гореть склад с макулатурой. По состоянии на 17.31 ранг пожара повысили до третьего, сообщили в областном МЧС.

Сейчас в тушении задействовано 65 человек и 22 единицы техники, из которых от МЧС 51 человек и 22 единицы техники. Известно, что огнем охвачено 2000 кв метров склада.

Напомним, что возгорание на складе произошло приблизительно в 17.00. Первыми о нем сообщили местные жители — клубы едкого дыма начали подниматься высоко вверх и разноситься по всему городу.

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