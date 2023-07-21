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НовостиПроисшествия21 июля 2023 15:06

В районе полыхающего склада в Аксае увеличили количество сил и средств

Сейчас на месте происшествия работают расчеты экстренных служб
Ангелина СКИБА
По последним данным, огнем охвачено 2000 кв. метров

По последним данным, огнем охвачено 2000 кв. метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксае на Пороховой Балке увеличили количество сил и средств, задействованных в тушении склада с макулатурой. Об этом проинформировали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Сейчас на месте происшествия от РСЧС уже работают 65 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 51 человек и 14 единиц техники, - рассказала представитель экстренного ведомства.

Напомним, информация о возгорании к спасателям поступила около 17:15. После этого пожару присвоили второй ранг, сейчас его изменили на третий. По последним данным, огнем охвачено 2000 кв. метров.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», заторов на улице Пороховая Балка сейчас нет.

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