Площадь пожара на складе в Аксае увеличилась

Пожару присвоен третий ранг. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Аксае, на Пороховой Балке, 2 А площадь пожара на площади 2000 квадратных метров увеличилась до 2 500. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий.

На месте работают 65 спасателей и 22 единицы техники.

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