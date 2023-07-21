Площадь пожара на складе в Аксае увеличилась

Пожару присвоен третий ранг.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Аксае, на Пороховой Балке, 2 А площадь пожара на площади 2000 квадратных метров увеличилась до 2 500. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области.
Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий.
На месте работают 65 спасателей и 22 единицы техники.
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