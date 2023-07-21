В МЧС сообщили об угрозе распространения пожара на складе макулатуры в Аксае

Информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. ФОТО: МЧС по РО

На складе макулатуры в Аксае огнеборцы продолжают тушить пожар. С огнем пытаются справиться 65 человек, 22 единицы техники и вертолет МИ-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Однако угроза распространения огня все еще остается, сообщили в МЧС.

Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий. Площадь пожара увеличилась с 2000 квадратных метров до 2 500.

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