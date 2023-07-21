Количество сил и средств для тушения пожара на складе с макулатурой увеличилось

Огонь тушат с земли и с воздуха. ФОТО: МЧС по РО

Для тушения складского помещения в Аксае увеличили количество сил и средств. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области.

На месте ЧП от РСЧС работают 70 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС – 56 спасателей и 16 единиц техники. К тушению также привлечен вертолет МИ-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Угроза распространения огня все еще остается, сообщили в МЧС.

Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий. Площадь пожара увеличилась с 2000 квадратных метров до 2 500.

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