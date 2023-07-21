Из-за надвигающейся непогоды в Ростове ввели режим повышенной готовности

Коммунальщики и экстренные службы в этот период будут работать в усиленном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове из-за штормового предупреждения ввели режим повышенной готовности. Продлится он до 12 часов понедельника, 24 июля. Об этом сообщил Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

– Решение принято сегодня на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города, – сообщил Алексей Валентинович.

Коммунальщики и экстренные службы в этот период будут работать в усиленном режиме. Сейчас идет проверка готовности сил, средств и техники к реагированию на возможные ЧП, вызванные непогодой.

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