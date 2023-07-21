В Ростовской области снизилась преступность

Однако количество ДТП на Дону немного выросло.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области снизилось количество преступлений, и повысилась раскрываемость. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Однако количество ДТП на Дону немного выросло. Это связано с увеличением транзитного автомобильного потока в регионе.
– Областному министерству транспорта и собственникам дорог предстоит выработать логистические решения, которые позволят избежать транспортного коллапса, – говорится в сообщении.
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