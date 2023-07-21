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НовостиОбщество21 июля 2023 18:42

Председателя Железнодорожного суда Ростова лишили полномочий и должности

Такое решение приняла ККС
Екатерина ПОПОВА
В результате его лишили пятого квалификационного класса судьи.

В результате его лишили пятого квалификационного класса судьи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На восьмом заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области было принято лишить председателя Железнодорожного суда города должности и полномочий за дисциплинарный проступок.

ККС признала в действиях судьи дисциплинарный проступок. В результате его лишили пятого квалификационного класса судьи. Также было решено досрочно прекратить полномочия.

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