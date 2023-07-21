В Ростовской области нашли более 900 гектаров амброзии

Всего же специалистами было обследовано восемь тысяч гектаров.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Красносулинском районе в хуторе Черников специалисты Россельхознадзора нашли более 900 гектаров сорняка – амброзии полыннолистной. Всего же специалистами было обследовано восемь тысяч гектаров.
Теперь собственникам участков объявят предостережение за проведенную в неполном объеме ликвидацию очагов этого сорного растения.
Кстати, недавно сотрудники Россельхознадзора обнаружили заросли двух сорняков – амброзии полыннолистной и повилики в Веселовском и Целинском районах.
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