В Ростовской области при столкновении «КамАЗа» и «ГАЗели» погиб человек

В аварии погиб 47-летний водитель «ГАЗели».

В пятницу, 21 июля, в селе Пешково Азовского района на улице Карла Маркса произошло в ДТП с участием «КамАЗа» и «ГАЗели», в котором погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Во время поездки у «КамАЗа» отломилось крепление, прицеп «Сзап 83053» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3302».

В аварии погиб 47-летний водитель «ГАЗели». Как выяснили инспекторы, водитель «КамАЗа» не имел право управлять автомобилем.

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