В ДТП с рейсовым автобусом «Махачкала-Ростов» пострадали 12 человек

На месте ДТП на трассе проводились ремонтные работы. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по кабардино-Балкарии.

22 июля в 8.00 на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Махачкалы в Ростов, и «КамАЗа», сообщили в Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии.

Известно, что на месте аварии проводятся ремонтные работы. О том, как все произошло, пока неизвестно. За рулем рейсового автобуса «Вольво» был 36-летний житель Ростовской области, «КамАЗом» управлял 32-летний житель Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, в аварии пострадали 12 человек, они получили различные травмы.

Напомним, что 21 июля в селе Пешково Азовского района в ДТП погиб 47-летний водитель «Газели». Его машина столкнулась с прицепом от «КамАЗа», выехавшим на встречную полосу после отцепления.

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