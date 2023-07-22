В Ростове «ДОМ.РФ» передал Росимуществу часть рощи СКА

Местные жители переживают, что на месте части рощи могут появиться дома. Фото: Дмитрий Кутепов

Акционерное общество «ДОМ.РФ» прекратило свои полномочия в отношении части рощи СКА в Ростове и передало его Росимуществу. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом в мае компания выполнила решение правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

Что теперь будет с частью рощи СКА, пока неясно. При этом 21 июля глава Следкома России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию из видеообращения ростовчан, которые не согласны с решением суда о застройке части рощи.

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