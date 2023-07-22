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НовостиОбщество22 июля 2023 8:40

В Ростове «ДОМ.РФ» передал Росимуществу часть рощи СКА

Что там будет, пока неизвестно
Дмитрий Кутепов
Местные жители переживают, что на месте части рощи могут появиться дома.

Местные жители переживают, что на месте части рощи могут появиться дома.

Фото: Дмитрий Кутепов

Акционерное общество «ДОМ.РФ» прекратило свои полномочия в отношении части рощи СКА в Ростове и передало его Росимуществу. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом в мае компания выполнила решение правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

Что теперь будет с частью рощи СКА, пока неясно. При этом 21 июля глава Следкома России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию из видеообращения ростовчан, которые не согласны с решением суда о застройке части рощи.

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