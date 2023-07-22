В Ростове женщину нашли мертвой в затопленной квартире

Тело женщины нашли в ванной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В микрорайоне Александровка в Ростове 21 июля нашли мертвой женщину. Об этом сообщил «КП — Ростов-на-Дону» источник.

Тело обнаружили в ванной. При этом, по словам жильцов дома, вся квартира была затоплена водой. Очевидцы утверждают, что вода залила также лестничную площадку и квартиры, находившиеся ниже этажом.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии не поступало.

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