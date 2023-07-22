В Ростовской области спасли двоих зажатых в машине участников ДТП

Чтобы достать из машины пострадавших, спасатели с помощью специнструмента деблокировали дверь. Фото: областная служба спасения на воде.

Утром 22 июля на дороге «Вешенская — Казанская» произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Хендай» и «УАЗа», прозванного «Буханкой». Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.

После аварии водитель и пассажиры «УАЗ» смогли самостоятельно выбраться из машины, им оказали медицинскую помощь.

А водитель и пассажирка «Хендай» сами выбраться не могли — они были без сознания и зажаты в искореженном автомобиле. Чтобы их достать, спасатели Вешенского отделения с помощью специального инструмента убрали дверь машины. Потом, совместно с медиками, они достали пострадавших.

Двоих пострадавших госпитализировали. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить правоохранителям.

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