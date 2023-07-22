Власти Ростова подали в суд на «Евросоюз»

Предварительные слушания по делам назначили на 22 августа и 5 сентября.
Фото: Дмитрий Кутепов
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал два иска в суд на ООО «Евросоюз». Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.
Всего власти хотят получить от «Евросоюза» компенсацию за необоснованное обогащение, а также процентов по ним на общую сумму более 16,4 млн. рублей.
Оба исковых требования суд принял к производству, назначив предварительные заседания на 22 августа и 5 сентября.
Отметим, что в определениях суда не уточняется суть претензий администрации.
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