В Ростове мужчина залез в эвакуируемую машину и пытался уехать

В отношении мужчины составили протокол по административной статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 22 июля, в Ростове на улице Седова мужчина попытался помешать эвакуировать его автомобиль, забравшись в него и пытаясь уехать. Об этом сообщили в ГИБДД области.

Инцидент произошел, когда сотрудники полиции эвакуировали автомобиль. Его владелец забрался в машину и пытался уехать. Но это пресекли инспекторы, так как это было опасно для жизни. В итоге водитель подчинился требованию правоохранителей.

В итоге в отношении автомобилиста составили административный протокол по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

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