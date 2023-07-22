Ростовчанин решил сэкономить на покупке билетов на концерт и лишился денег

Подозреваемый в мошенничестве объяснил, что деньги ему были нужны из-за трудной жизненной ситуации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обмане знакомого на 126 тысяч рублей при покупке билетов на концерт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ростовчанин рассказал полицейским, что он с друзьями решил пойти на концерт. Но, чтобы сэкономить деньги на покупке билетов, он решил их приобрести у знакомого. Тот ему их пообещал продать значительно дешевле официально стоимости — 10 штук за 126 тысяч рублей.

Получив деньги, мужчина обещанные билеты не передал и перестал выходить на связь. Но его быстро нашли полицейские. Им он сообщил, что обмануть знакомого решил из-за материальных трудностей. А деньги уже успел потратить на собственные нужды.

Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 159 УК России «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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