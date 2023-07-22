Власти Ростовской области намерены придумать, как избежать транспортного коллапса

В Ростовской области незначительно увеличилось количество ДТП. Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Ростовской области намерены разработать ряд логистических мер, чтобы в регионе не наступил транспортный коллапс. Об этом было сообщено на заседании коллегии областного главка полиции по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за первые шесть месяцев текущего года.

В частности, прогнозируется увеличение потока как грузовых, так и легковых автомобилей. Из-за этого областной минтранс и собственники дорог должны проработать логистические решения, которые бы позволили не допустить транспортного коллапса в регионе.

На заседании коллегии также было отмечено, что в области зафиксирован небольшой рост количества аварий на дорогах.

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