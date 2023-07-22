Из-за ливней в Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 24 июля

Во время непогоды некоторые улицы Ростова могут оказаться подтоплены. Фото: Дмитрий Кутепов

МЧС продлило штормовое предупреждение в Ростовской области до понедельника, 24 июля. Об этом сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В частности, местами в регионе будут сильные дожди и ливни, а также возможны грозы и град. При этом порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

При этом днем температура воздуха может в некоторых местах достигать +36 градусов, а ночью - до +20 градусов.

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