Из-за ливней в Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 24 июля

Во время непогоды некоторые улицы Ростова могут оказаться подтоплены.
Фото: Дмитрий Кутепов
МЧС продлило штормовое предупреждение в Ростовской области до понедельника, 24 июля. Об этом сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В частности, местами в регионе будут сильные дожди и ливни, а также возможны грозы и град. При этом порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.
При этом днем температура воздуха может в некоторых местах достигать +36 градусов, а ночью - до +20 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове спасли парня, который чуть не утонул в Дону
Он терял силы и был дезориентирован (подробности)