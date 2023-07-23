Инфекционист рассказал об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области

Чтобы не заболеть лихорадкой Западного Нила, прежде всего надо защищаться от комаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-инфекционист высшей категории Владимир Андриенко объяснил, почему так опасно заболевание лихорадкой Западного Нила. В самой тяжелой форме от него гибнет половина заразившихся, сообщил специалист телеканалу «Звезда».

Лихорадка Западного Нила опасна тем, что протекает в бессимптомной форме. А с менингоэнцефалитом — при самой тяжелой форме — смертность достигает половины заболевших.

При гриппозной форме температура поднимается до 38-40 градусов, а в поликлинике могут даже и не поставить точный диагноз. При гриппоподобной форме с менингизмом добавятся головные боли, сонливость, вялость, шаткая походка и рвота.

Чтобы не заразиться этой болезнью, надо не допускать укусов комаров, а также протравливать от комаров подвальные помещения и открытые емкости с водой, либо менять там воду раз в три дня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области выявили два случая заражения лихорадкой Западного Нила. При этом у некоторых детей нашли антитела к этой болезни.

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