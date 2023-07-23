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НовостиОбщество23 июля 2023 6:32

Инфекционист рассказал об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области

Опасно то, что она протекает бессимптомно
Дмитрий Кутепов
Чтобы не заболеть лихорадкой Западного Нила, прежде всего надо защищаться от комаров.

Чтобы не заболеть лихорадкой Западного Нила, прежде всего надо защищаться от комаров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-инфекционист высшей категории Владимир Андриенко объяснил, почему так опасно заболевание лихорадкой Западного Нила. В самой тяжелой форме от него гибнет половина заразившихся, сообщил специалист телеканалу «Звезда».

Лихорадка Западного Нила опасна тем, что протекает в бессимптомной форме. А с менингоэнцефалитом — при самой тяжелой форме — смертность достигает половины заболевших.

При гриппозной форме температура поднимается до 38-40 градусов, а в поликлинике могут даже и не поставить точный диагноз. При гриппоподобной форме с менингизмом добавятся головные боли, сонливость, вялость, шаткая походка и рвота.

Чтобы не заразиться этой болезнью, надо не допускать укусов комаров, а также протравливать от комаров подвальные помещения и открытые емкости с водой, либо менять там воду раз в три дня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области выявили два случая заражения лихорадкой Западного Нила. При этом у некоторых детей нашли антитела к этой болезни.

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