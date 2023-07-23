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НовостиОбщество23 июля 2023 6:58

В зоне спецоперации погиб казак из Ростовской области

В рамках частичной мобилизации он одним из первых явился в военкомат
Дмитрий Кутепов
До спецоперации Алексей Дмитриев трудился в учреждении «Казаки Дона».

До спецоперации Алексей Дмитриев трудился в учреждении «Казаки Дона».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В зоне специальной военной операции погиб ведущий специалист сектора по работе с казачьими обществами Боковского района подъесаул Алексей Дмитриев. Об этом сообщили во Всевеликом войске Донском.

В учреждении «Казаки Дона» Алексей Дмитриев был практически с начала его образования.

Алексея Николаевича призвали в рамках частично мобилизации, он одним из первых пришел в военкомат. Во время занятий обновил знания по своей военно-учетной специальности, после чего отправился в зону СВО. Там он себя показал умелым бойцом.

— Казаки и атаманы войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», сотрудники ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» глубоко скорбят по поводу гибели Алексея Николаевича Дмитриева и выражают самые искренние соболезнования родным и близким павшего на поле брани героя, — отмечено в сообщении общества.

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