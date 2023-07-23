ФК «Ростов» не сможет заявить новичков на игру с «Факелом»

Встречал ростовчан с воронежцами начнется 23 июля в 20.00. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Из-за ограничения ФИФА футбольный клуб «Ростов» не сможет выставить на матч с «Факелом» троих новых игроков, сообщает «РБ-Спорт».

В частности, текущим летом ряды ростовчан усилились россиянами Алексеем Ионовым и Романом Акбашевым, а также иранцем Мохаммадом Мохеби. Но из-за запрета ФИФА регистрировать новых игроков их нет в заявке на сайте РПЛ. Из-за этого новички, скорее всего, не смогут выйти на поле в сегодняшней встрече с «Факелом».

Напомним, что первую игру нового сезона «желто-синие» проведут с «огнеопасными» на стадионе «Ростов-Арена». Начнется она в 20.00, а запускать на трибуны будут с 18.00.

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