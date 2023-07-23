В центре Таганрога на перекрестке загорелся автомобиль

Огонь быстро сбили огнетушителем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 22 июля, в центре Таганрога на перекрестке на улице Чехова загорелся автомобиль «ВАЗ 2107», сообщают очевидцы в соцсетях.

Отечественный автомобиль загорелся во время движения. Огонь охватил моторный отсек, языки пламени вырывались из-под машины. Выбежавший водитель и неравнодушные люди быстро сбили пламя огнетушителем.

В Госавтоинспекции это происшествие не регистрировали.

Напомним, что 20 июля в Ростове на проспекте Королева напротив рынка «Квадро» загорелся легковой автомобиль Hyundai Accent. В тот же день в донской столице потушили автомобиль на проспекте Стачки.

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