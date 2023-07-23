Детям-сиротам с начала года в Таганроге передали 20 квартир

Всего в 2023 году в Таганроге дети-сироты получат 47 квартир. Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева.

В городе Таганроге Ростовской области с начала 2023 года власти передали детям-сиротам 20 квартир, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Андрей Фатеев.

При этом на данный момент администрация еще заключила госконтракты для обеспечения квартирами 27 детей-сирот. Сейчас власти ведут их приемку для последующей передачи. Ключи от жилья должны передать до конца текущего года.

— Понимая всю значимость решения этого вопроса, он находится на особом контроле. Важно, чтобы дети, которые более всего нуждаются в опеке государства, могли как можно скорее получить свои квартиры, — отметил Андрей Евгеньевич.

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